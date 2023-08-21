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Федоров пояснив, чому окупанти так бояться за життя свого керівництва

21 серпня 2023 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Федоров пояснив, чому окупанти так бояться за життя свого керівництва
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: Verge
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Мелітополя Іван Федоров пояснив, чому російські окупанти надто піклуються про здоров'я свого керівництва. За словами міського голови, в окупантів "коротка лава запасних, а колаборантам вони не довіряють.

Про це Федоров розповів у Telegram.

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Пояснення Федорова

"Місцеві мешканці здебільшого відмовляються працювати на ворога. До тих одиниць, які все-таки погоджуються, у р*шистів довіри нуль. Доводиться везти персонал з глибинок немитої", — повідомляє Федоров. 

Так, він зазначив, що одним із проявів такої недовіри є те, що влада просить призначати на окуповані території Запорізької області суддів із Росії.

"Гауляйтер (Запорізької області Євген. — Ред.) Балицький заохочує по-своєму: найбільш жаданим працівникам окупаційних органів влади обіцяє виплати у 5 мільйонів рублів. Щоправда, посмертно… Адже зрадники у небезпеці, різне трапляється", — додав міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Енергодарі стався потужний вибух у будівлі, де окупаційна влада розмістила "народну міліцію". За попередньою інформацією, у тому ж приміщенні могла бути катівня, де тримають цивільних полонених.

Також ми повідомляли, що мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти "хвилюються за свої псевдовибори" на тимчасово окупованих територіях України. Тому везуть силовиків у Мелітополь.

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