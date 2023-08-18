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В Енергодарі стався вибух у будівлі окупаційної "міліції", — Федеоров

18 серпня 2023 17:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Енергодарі стався вибух у будівлі окупаційної "міліції", — Федеоров
Будівля в Енергодарі, де стався вибух. Фото: Іван Федоров\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У тимчасово окупованому Енергодарі стався потужний вибух у будівлі, де окупаційна влада розмістила "народну міліцію". За попередньою інформацією, у тому ж приміщенні могла знаходитися катівня, де тримають цивільних полонених.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Вибух в Енергодарі

Як каже Федоров, російські окупанти скаржилися на те, що вибух стався нібито у житловому будинку. 

"Так звана "народна міліція" поки що окупованого Енергодара не догледіла за технікою безпеки. Окупанти скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто "живе" по вулиці Будівельників 17", — підкреслює мер Мелітополя. 

Відомо, що до повномасштабного вторгнення у цій будівлі знаходилося відділення поліції. Але після приміщення захопили ворожа окупаційна влада та розмістила там "народну міліцію".

За попередньою інформацією, у цьому ж приміщенні могла знаходитися катівня для цивільних українських полонених.

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Фото до 2022 року
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Фото 18.08. 2023 

Нагадаємо, згідно з оцінкою розвідки США, українські сили не досягнуть Мелітополя цього року. Якщо цей прогноз виявиться вірним, це означатиме, що Київ не виконає головне завдання контрнаступу — розрізання сухопутного коридору Росії до Криму.

Додамо, що окупанти укріплюють лінії оборони в глибокому тилу на Запоріжжі.

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