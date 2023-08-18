В Енергодарі стався вибух у будівлі окупаційної "міліції", — Федеоров
У тимчасово окупованому Енергодарі стався потужний вибух у будівлі, де окупаційна влада розмістила "народну міліцію". За попередньою інформацією, у тому ж приміщенні могла знаходитися катівня, де тримають цивільних полонених.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Вибух в Енергодарі
Як каже Федоров, російські окупанти скаржилися на те, що вибух стався нібито у житловому будинку.
"Так звана "народна міліція" поки що окупованого Енергодара не догледіла за технікою безпеки. Окупанти скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто "живе" по вулиці Будівельників 17", — підкреслює мер Мелітополя.
Відомо, що до повномасштабного вторгнення у цій будівлі знаходилося відділення поліції. Але після приміщення захопили ворожа окупаційна влада та розмістила там "народну міліцію".
За попередньою інформацією, у цьому ж приміщенні могла знаходитися катівня для цивільних українських полонених.
Нагадаємо, згідно з оцінкою розвідки США, українські сили не досягнуть Мелітополя цього року. Якщо цей прогноз виявиться вірним, це означатиме, що Київ не виконає головне завдання контрнаступу — розрізання сухопутного коридору Росії до Криму.
Додамо, що окупанти укріплюють лінії оборони в глибокому тилу на Запоріжжі.