Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Федоров объяснил, почему оккупанты так боятся за жизнь своего руководства arrow

Федоров объяснил, почему оккупанты так боятся за жизнь своего руководства

21 августа 2023 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Федоров объяснил, почему оккупанты так боятся за жизнь своего руководства
Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: Verge
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, почему российские оккупанты слишком заботятся о здоровье своего руководства. По словам городского головы, у оккупантов "короткая скамья запасных", а коллаборантам они не доверяют.

Об этом Федоров рассказал в Telegram.

Читайте также:

Объяснение Федорова

"Местные жители большей частью отказываются работать на врага. К тем все соглашающимся единицам у решистов доверия ноль. Приходится везти персонал из глубинок немытой", — сообщает Федоров.

Nfr, он отметил, что одним из проявлений такого недоверия является то, что власти просят назначать на оккупированные территории Запорожской области судей из России.

"Гауляйтер (Запорожской области Евгений. — Ред.) Балицкий поощряет по-своему: наиболее вожделенным работникам оккупационных органов власти обещает выплаты в 5 миллионов рублей. Правда, посмертно… Ведь предатели в опасности, разное случается", — добавил городской голова Мелитополя.

Напомним, что во временно оккупированном Энергодаре произошел мощный взрыв в здании, где оккупационные власти разместили "народную милицию". По предварительной информации, в том же помещении могла быть застенка, где держат гражданских пленных.

Также мы сообщали, что мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты "волнуются за свои псевдовыборы" на временно оккупированных территориях Украины. Потому везут силовиков в Мелитополь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз