Федоров объяснил, почему оккупанты так боятся за жизнь своего руководства

Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: Verge

Мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, почему российские оккупанты слишком заботятся о здоровье своего руководства. По словам городского головы, у оккупантов "короткая скамья запасных", а коллаборантам они не доверяют.

Об этом Федоров рассказал в Telegram.

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Объяснение Федорова

"Местные жители большей частью отказываются работать на врага. К тем все соглашающимся единицам у решистов доверия ноль. Приходится везти персонал из глубинок немытой", — сообщает Федоров.

Nfr, он отметил, что одним из проявлений такого недоверия является то, что власти просят назначать на оккупированные территории Запорожской области судей из России.

"Гауляйтер (Запорожской области Евгений. — Ред.) Балицкий поощряет по-своему: наиболее вожделенным работникам оккупационных органов власти обещает выплаты в 5 миллионов рублей. Правда, посмертно… Ведь предатели в опасности, разное случается", — добавил городской голова Мелитополя.

Напомним, что во временно оккупированном Энергодаре произошел мощный взрыв в здании, где оккупационные власти разместили "народную милицию". По предварительной информации, в том же помещении могла быть застенка, где держат гражданских пленных.

Также мы сообщали, что мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты "волнуются за свои псевдовыборы" на временно оккупированных территориях Украины. Потому везут силовиков в Мелитополь.