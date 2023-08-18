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Ворог завозить чергові партії силовиків в Мелітополь, — Федоров

18 серпня 2023 05:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворог завозить чергові партії силовиків в Мелітополь, — Федоров
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: Слово і діло
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти "хвилюються за свої псевдовибори" на тимчасово окупованих територіях України. Тому везуть силовиків у Мелітополь.

Про це Федоров повідомляє у Telegram. 

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"Окупанти в погонах влаштували свою "прокуратуру" в багатоповерхівці, а в будівлі, де розташовувалися українські прокурори — діє військова прокуратура", — йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що ще один поліцейський підрозділ створили в загарбаному нічному клубі. Також окупанти зайняли й ті приміщення, де перебували українські правоохоронні органи.

"Головна мета ворога — залякати мешканців ТОТ, тож наглядачів в погонах ставатиме тільки більше", — додав Федоров.

Нагадаємо, що наші військові роблять неймовірні речі задля звільнення нашої землі. Окупанти захвилювалися і почали укріплювати лінії оборони в глибокому тилу на Запоріжжі, про що повідомив Іван Федоров.

Також ми писали, що росіяни продовжують цинічно красти українське зерно. Федоров розповів, що в Запорізькій області загарбники блокують основні траси, щоб контролювати кількість вивезеного.

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