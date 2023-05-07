Федоров розповів, що окупанти оголосили не про всі місця евакуації

Мер Мелітополя Іван Федоров виступає під час Міжнародного саміту міст та регіонів. Фото: УНІАН / Синиця Олександр

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що насправді евакуація окупантів проходить не лише в 16 зазначених ними населених пунктів. Загарбники та їх поплічники тікають також і з Мелітополя, де ще з 5-го травня стоять автобуси.

Про це Федоров розповів в ефірі.

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Що відомо

"Евакуація" відбувається не лише в тих 16 населених пунктах, які ворог оголосив публічно. На прикладі Мелітополя ми можемо побачити таку картину: відучора на території першої гімназії та центральній площі стоять автобуси, які також забирають здебільшого колаборантів та тих скажених, які погодилися поїхати з ворогом", – зазначив Федоров.

Він заявив, що окупанти покидають також і адміністративні будівлі. Колаборанти знищують абсолютно всі документи, хоча ще не оголосили про евакуацію в самому Мелітополі.

"Масову "евакуацію" там ще не оголосили, але ворог вже їде звідти й забирає колаборантів", – зазначив мер Мелітополя.

Нагадаємо, що в Мелітополі з 5 травня проводиться масова евакуація. На центральній площі стоять автобуси, які вивозять окупантів та цивільних. Цим самим вони спровокували паніку та черги на виїзд з області.