Федоров рассказал, что оккупанты объявили не обо всех местах эвакуации
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на самом деле эвакуация кафиров проходит не только в 16 указанных ими населенных пунктах. Захватчики и их приспешники сбегают также из Мелитополя, где еще с 5 мая стоят автобусы.
Об этом Федоров рассказал в эфире.
Что известно
"Эвакуация" проходит не только в тех 16 населенных пунктах, которые враг объявил публично. На примере Мелитополя мы можем увидеть следующую картину: со вчерашнего дня на территории первой гимназии и центральной площади стоят автобусы, которые также забирают в основном коллаборантов и тех бешеных, которые согласились поехать с врагом", — отметил Федоров.
Он заявил, что оккупанты покидают также и административные здания. Коллаборанты уничтожают абсолютно все документы, хотя еще не объявили об эвакуации в самом Мелитополе.
"Массовую "эвакуацию" там еще не объявили, но враг уже уезжает оттуда и забирает коллаборантов", — отметил мэр Мелитополя.
Напомним, что в Мелитополе с 5 мая проводится массовая эвакуация. На центральной площади стоят автобусы, которые вывозят оккупантов и гражданских. Этим они спровоцировали панику и очереди на выезд из области.