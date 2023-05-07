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Федоров рассказал, что оккупанты объявили не обо всех местах эвакуации

7 мая 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Федоров рассказал, что оккупанты объявили не обо всех местах эвакуации
Мэр Мелитополя Иван Федоров выступает во время Международного саммита городов и регионов. Фото: УНИАН / Синыця Александр
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на самом деле эвакуация кафиров проходит не только в 16 указанных ими населенных пунктах. Захватчики и их приспешники сбегают также из Мелитополя, где еще с 5 мая стоят автобусы.

Об этом Федоров рассказал в эфире.

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"Эвакуация" проходит не только в тех 16 населенных пунктах, которые враг объявил публично. На примере Мелитополя мы можем увидеть следующую картину: со вчерашнего дня на территории первой гимназии и центральной площади стоят автобусы, которые также забирают в основном коллаборантов и тех бешеных, которые согласились поехать с врагом", — отметил Федоров.

Он заявил, что оккупанты покидают также и административные здания. Коллаборанты уничтожают абсолютно все документы, хотя еще не объявили об эвакуации в самом Мелитополе.

"Массовую "эвакуацию" там еще не объявили, но враг уже уезжает оттуда и забирает коллаборантов", — отметил мэр Мелитополя.

Напомним, что в Мелитополе с 5 мая проводится массовая эвакуация. На центральной площади стоят автобусы, которые вывозят оккупантов и гражданских. Этим они спровоцировали панику и очереди на выезд из области.

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