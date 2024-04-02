Федоров розповів, скільки скільки будинків росіяни зруйнували за добу

Наслідки обстрілів. Фото: Анатолій Куртєв / Telegram

За останню добу у Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів було зруйновано 24 будівлі. Проте цивільні мешканці не постраждали.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі "Ми-Україна".

Читайте також:

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Згідно з висловленням Федорова, не було проведено масової евакуації з території, що наближена до зони бойових дій. Він також наголосив на тому, що після атаки на ДніпроГЕС робота станції була припинена.

Очільник області зазначив, що потрібні місяці для того, щоб спочатку встановити наслідки, а потім велика кількість часу для відновлення спроможності по відновленню електроенергії.

"Це також вплинуло на логістику в Запоріжжі. Зараз лише одна полоса руху функціонує на Дніпровській ГЕС, а інша була зруйнована, і ми не можемо точно сказати, скільки часу знадобиться на її відновлення", — додав він.

Нагадаємо, що удень 2 квітня російські окупанти атакували Дніпро ракетою Х-59 "Гедзь". У місті лунали вибухи. Працювала ППО.

Також ми писали про те, що російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками уночі 28 березня. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини отримали травми.