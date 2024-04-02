Федоров рассказал, сколько домов россияне разрушили за сутки

Последствия обстрелов. Фото: Анатолий Куртев / Telegram

За последние сутки в Запорожье в результате вражеских обстрелов было разрушено 24 здания. Однако гражданские жители не пострадали.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире "Мы-Украина".

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Последствия обстрела Запорожья

Согласно высказыванию Федорова, не была проведена массовая эвакуация с территории, приближенной к зоне боевых действий. Он также отметил, что после атаки на ДнепроГЭС работа станции была прекращена.

Глава области отметил, что нужны месяцы для того, чтобы сначала установить последствия, а затем большое количество времени для восстановления способности по восстановлению электроэнергии.

"Это также повлияло на логистику в Запорожье. Сейчас одна полоса движения функционирует на Днепровской ГЭС, а другая была разрушена, и мы не можем точно сказать, сколько времени понадобится на ее восстановление", — добавил он.

Напомним, что днем 2 апреля российские кафиры атаковали Днепр ракетой Х-59 "Гедзь". В городе раздавались взрывы. Работало ПВО.

Также мы писали о том, что российские кафиры атаковали Запорожье беспилотниками ночью 28 марта. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, также два человека получили травмы.