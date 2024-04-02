В Дніпрі лунають вибухи — над містом авіаракета
2 квітня 2024 16:46
Важкий винищувач Су-33 запускає ракету Х-59. Фото: скриншот
В Дніпрі лунають вибухи. Повідомляється, що у місті працює ППО по керованій російській авіаракеті Х-59 "Ґедзь".
Про це повідомляє "Суспільне мовлення".
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Вибухи в Дніпрі
Незадовго до вибухів Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух "Ґедзя" в напрямку міста.
Станом на 16:53 повітряна тривога оголошена для наступних регіонів:
Нагадаємо, раніше сьогодні вночі у місті пролунали вибухи через наліт іранських безпілотників Shahed-136.
Водночас вчора під вогонь армії Росії потрапив і Херсон: окупанти бомбардували центральну частину міста.
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