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В Дніпрі лунають вибухи — над містом авіаракета

2 квітня 2024 16:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Дніпрі лунають вибухи — над містом авіаракета
Важкий винищувач Су-33 запускає ракету Х-59. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Дніпрі лунають вибухи. Повідомляється, що у місті працює ППО по керованій російській авіаракеті Х-59 "Ґедзь".

Про це повідомляє "Суспільне мовлення".

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Вибухи в Дніпрі

В Дніпрі лунають вибухи — над містом авіаракета
Джерело: Telegram Суспільне.Дніпро

Незадовго до вибухів Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух "Ґедзя" в напрямку міста.

В Дніпрі лунають вибухи — над містом авіаракета
Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Станом на 16:53 повітряна тривога оголошена для наступних регіонів:

В Дніпрі лунають вибухи — над містом авіаракета - фото 3
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше сьогодні вночі у місті пролунали вибухи через наліт іранських безпілотників Shahed-136.

Водночас вчора під вогонь армії Росії потрапив і Херсон: окупанти бомбардували центральну частину міста. 

вибух
Дніпро
Україна
ППО
війна в Україні

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