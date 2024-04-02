В Дніпрі лунають вибухи — над містом авіаракета

Важкий винищувач Су-33 запускає ракету Х-59. Фото: скриншот

В Дніпрі лунають вибухи. Повідомляється, що у місті працює ППО по керованій російській авіаракеті Х-59 "Ґедзь".

Про це повідомляє "Суспільне мовлення".

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Вибухи в Дніпрі

Джерело: Telegram Суспільне.Дніпро

Незадовго до вибухів Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух "Ґедзя" в напрямку міста.

Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Станом на 16:53 повітряна тривога оголошена для наступних регіонів:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше сьогодні вночі у місті пролунали вибухи через наліт іранських безпілотників Shahed-136.

Водночас вчора під вогонь армії Росії потрапив і Херсон: окупанти бомбардували центральну частину міста.