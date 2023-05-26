Фейк про смерть Залужного та відступ "вагнерівців" з Бахмута: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні гостями студії Новини.LIVE стали політичні експерти Дмитро Корнійчук та Андрій Вігірінський, а також боєць 5-ї штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк та адвокат Ростислав Кравець. Вони обговорять поточну ситуацію на фронті та інші важливі теми.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 18:00, можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Гості студії також поговорять про відступ бійців ПВК "Вагнер" з міста Бахмут Донецької області, обрання нового прем'єр-міністра України, покарання для чоловіків, які незаконно виїхали за кордон та чи живий Залужний і де він перебуває.

Нагадаємо, російські пропагандисти активно поширюють інформацію про нібито "тяжке поранення" та навіть "смерть" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вони вкотре зганьбилися та опублікували світлину мертвого окупанта, заявляючи, що це Залужний.

Також ми писали, що підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", яку пов'язують з "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним, залишають Бахмут на ротаційній основі. Це пов'язано з катастрофічними втратами, які ця ПВК зазнала в боях при спробі окупувати місто.

Додамо, в Україні хочуть запровадити покарання для військовозобов'язаних, які незаконно покинули країну під час широкомасштабної агресії РФ. Однак цим громадян не загрожує кримінальна відповідальність.