Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Фейк о смерти Залужного и отступление "вагнеровцев" из Бахмута: эксклюзивный эфир Новини.LIVE arrow

Фейк о смерти Залужного и отступление "вагнеровцев" из Бахмута: эксклюзивный эфир Новини.LIVE

26 мая 2023 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Фейк о смерти Залужного и отступление "вагнеровцев" из Бахмута: эксклюзивный эфир Новини.LIVE
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня гостями студии Новини.LIVE стали политические эксперты Дмитрий Корнийчук и Андрей Вигиринский, а также боец 5-й штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк и адвокат Ростислав Кравец. Они обсудят текущую ситуацию на фронте и другие важные темы.

Посмотреть эфир, который начнется в 18:00 можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Прямой эфир Новини.LIVE

Гости студии также поговорят об отступлении бойцов ЧВК "Вагнер" из города Бахмут Донецкой области, избрании нового премьер-министра Украины, наказании для мужчин, которые незаконно выехали за границу и жив ли Залужный и где он находится.

Напомним, российские пропагандисты активно распространяют информацию о якобы "тяжелом ранении" и даже "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они в очередной раз опозорились и опубликовали фотографию мертвого оккупанта, заявляя, что это Залужный.

Также мы писали, что подразделения частной военной компании "Вагнер", связываемой с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, покидают Бахмут на ротационной основе. Это связано с катастрофическими потерями, которые этот ЧВК понес в боях при попытке оккупировать город.

Добавим, в Украине хотят ввести наказание для военнообязанных, незаконно покинувших страну во время широкомасштабной агрессии РФ. Однако этим гражданам не грозит уголовная ответственность.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас