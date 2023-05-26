Фейк о смерти Залужного и отступление "вагнеровцев" из Бахмута: эксклюзивный эфир Новини.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Новини.LIVE

Сегодня гостями студии Новини.LIVE стали политические эксперты Дмитрий Корнийчук и Андрей Вигиринский, а также боец 5-й штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк и адвокат Ростислав Кравец. Они обсудят текущую ситуацию на фронте и другие важные темы.

Посмотреть эфир, который начнется в 18:00 можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Прямой эфир Новини.LIVE

Гости студии также поговорят об отступлении бойцов ЧВК "Вагнер" из города Бахмут Донецкой области, избрании нового премьер-министра Украины, наказании для мужчин, которые незаконно выехали за границу и жив ли Залужный и где он находится.

Напомним, российские пропагандисты активно распространяют информацию о якобы "тяжелом ранении" и даже "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они в очередной раз опозорились и опубликовали фотографию мертвого оккупанта, заявляя, что это Залужный.

Также мы писали, что подразделения частной военной компании "Вагнер", связываемой с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, покидают Бахмут на ротационной основе. Это связано с катастрофическими потерями, которые этот ЧВК понес в боях при попытке оккупировать город.

Добавим, в Украине хотят ввести наказание для военнообязанных, незаконно покинувших страну во время широкомасштабной агрессии РФ. Однако этим гражданам не грозит уголовная ответственность.