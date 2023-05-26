З'ясувалося, чому ПВК "Вагнер" залишає Бахмут

Названо справжню причину відходу "Вагнера" з Бахмута
Підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", яку пов'язують з "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним, залишають Бахмут на ротаційній основі. Це пов'язано з катастрофічними втратами, які ця ПВК зазнала в боях при спробі окупувати місто.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил, капітан І рангу Військово-морських сил України Владислав Селезньов.
"Це не виведення, а ротація. Оскільки підрозділи "Вагнера" дуже сильно пошарпані нашими підрозділами в боях", — сказав Селезньов.
Коли Пригожин, додав Селезньов, каже, що було вбито 20 тисяч його підопічних, то він бреше.
"Я думаю, можна казати про безповоротні втрати 85-тисячного угруповання на рівні 40%, можливо, — трохи більше. Відповідно за таких умов армія Пригожина потребує відновлення сил і ресурсів. А для цього треба виходити в тил, в польові табори і там вже поповнювати ресурси, проводити заходи з відновлення бойової готовності", — пояснив військовий експерт.
Що сталося з "Вагнером"
Найманці ПВК "Вагнер" почали залишати територію міста Бахмут. На їхнє місце заходять підрозділи російських регулярних військ, які воюють на території України.
Раніше Євген Пригожин заявив, що в Росії потрібно оголосити воєнний стан і провести повну мобілізацію. Власник ПВК "Вагнер" закликає РФ перетворитися на Північну Корею.