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Названо справжню причину відходу "Вагнера" з Бахмута

26 травня 2023 10:31
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
З'ясувалося, чому ПВК "Вагнер" залишає Бахмут
Найманець ПВК "Вагнер" в Бахмуті. Фото: росЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", яку пов'язують з "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним, залишають Бахмут на ротаційній основі. Це пов'язано з катастрофічними втратами, які ця ПВК зазнала в боях при спробі окупувати місто.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил, капітан І рангу Військово-морських сил України Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Це не виведення, а ротація. Оскільки підрозділи "Вагнера" дуже сильно пошарпані нашими підрозділами в боях", — сказав Селезньов. 

Коли Пригожин, додав Селезньов, каже, що було вбито 20 тисяч його підопічних, то він бреше. 

"Я думаю, можна казати про безповоротні втрати 85-тисячного угруповання на рівні 40%, можливо,  — трохи більше. Відповідно за таких умов армія Пригожина потребує відновлення сил і ресурсів. А для цього треба виходити в тил, в польові табори і там вже поповнювати ресурси, проводити заходи з відновлення бойової готовності", — пояснив військовий експерт.

Що сталося з "Вагнером"

Найманці ПВК "Вагнер" почали залишати територію міста Бахмут. На їхнє місце заходять підрозділи російських регулярних військ, які воюють на території України.

Раніше Євген Пригожин заявив, що в Росії потрібно оголосити воєнний стан і провести повну мобілізацію. Власник ПВК "Вагнер" закликає РФ перетворитися на Північну Корею.

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