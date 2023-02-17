Пригожин продолжает при помощи своих боевиков критиковать минобороны рф, – ISW

Финансист "Вагнера" Пригожин продолжает подрывать доверие к минобороны рф
Между министерством обороны рф и главой ЧВК "Вагнера" продолжает нарастать конфликт. На этот раз в ISW заметили, что "вагнеровцы" публично обвинили ведомство в отсутствии боеприпасов.
Об этом говорится в материале аналитиков Института изучения войны.
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Внимание аналитиков ISW привлекло недавнее видео боевиков "Вагнера", публично жалующихся на отсутствие обеспечения оружием со стороны министерства обороны россии.
"Артиллеристы ЧВК "Вагнера" опубликовали в социальных сетях видео, в котором они утверждали, что у "вагнеровцев" нет артиллерийских боеприпасов и они "отрезаны" от поставок — имея в виду, что минобороны россии саботирует поставки", — считают в Институте.
В свою очередь глава "Вагнера" Евгений Пригожин усилил этот нарратив, когда российские СМИ попросили его прокомментировать видео, заявив, что эти артиллеристы являются эффективными бойцами, которые просто требуют необходимых припасов для успеха на поле боя.
"Пригожин заявил, что раньше ему лично приходилось обращаться к "офисам в москве" для получения ресурсов и то, что ему приходилось просить боеприпасы, не подрывает доверия к российским военным", — отметили аналитики.
Напомним, накануне Евгений Пригожин заявил, что в неудачах оккупантов под Бахмутом виновно военное руководство в москве.