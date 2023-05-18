Фінляндія заморозила рахунок російського олігарха Аркадія Ротенберга

Російський олігарх Аркадій Ротенберг. Фото: російські ЗМІ

Апеляційний суд Гельсінкі (Фінляндія) ухвалив рішення про заморожування суми в 323 тисячі євро на банківському рахунку, пов'язаному з компанією російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

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Що відомо

Так, у жовтні 2021 року суд ухвалив рішення про арешт 323 тисяч євро, які належали фінській компанії, що здійснювала закупівлю добрив в Agricultural Minerals DMCC у Дубаї. Рішення було обґрунтовано тим, що Аркадій Ротенберг мав безпосередній або опосередкований доступ до цих коштів.

Пізніше районний суд скасував це рішення. Міністерство закордонних справ оскаржило його і представило суду багато доказів, включаючи статті з журналістських розслідувань та річний звіт Естонського підрозділу економічної розвідки. Засоби масової інформації виявили, що дубайська компанія насправді діяла від імені російського акціонерного товариства "Мінудобрения", яке перебуває під контролем Ротенберга.

Зазначається, що апеляційний суд став на бік обвинувачення й постановив арештувати кошти.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Він підписав відповідний указ "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Також ми повідомляли, що країни ЄС планують посилити обмеження щодо Росії у сфері енергетики. Представники 27 європейських країн обговорили 11 пакет антиросійських санкцій — Євросоюз серйозних заперечень проти посилення обмежень не висловив.