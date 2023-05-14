РФ перекинула до кордону з Норвегією й Фінляндією багато бомбардувальників

Російський стратегічний бомбардувальник. Фото: росЗМІ

Російська Федерація перекинула до кордону з Норвегією й Фінляндією максимальну з 24 лютого 2022 року кількість стратегічних бомбардувальників. Вони здатні нести ядерну зброю.

Про це повідомляє The Barents Observer.

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Видання повідомило, що російська авіація базується на авіабазі "Оленья" в Мурманській області. На супутниковому знімку, який був зроблений 7 травня на аеродромі, видно по два Ту-160 і Ту-22, 14 одиниць Ту-95, три транспортні Ан-22 (або Ан-12), літак-заправник Іл-78 та три гелікоптери.

🇷🇺OLENYA AIR BASE🇷🇺

0.5M📸 from 7 May 2023 of the flight line. For anyone that follows @olga_pp98, you would know that Tu-95 aircraft from Olenya have been involved in recent missile launches into 🇺🇦. pic.twitter.com/HKLqZO5hPj — MT Anderson (@MT_Anderson) May 10, 2023

Як Ту-160, так і Ту-95 здатні нести ядерні боєголовки. Центральне сховище ядерних боєголовок Росії, Велике Рамозеро, розташоване за 10 км від авіабази "Оленья".

Саме з цієї авіабази останнім часом російські літаки здійснюють польоти для обстрілів України крилатими ракетами.

Літаки можуть бути підняті в повітря в найкоротші терміни. Це дає Норвегії і Фінляндії коротше попередження для підняття в повітря винищувачів для виявлення польотів поблизу повітряного простору цих країн. Наприкінці квітня НАТО підняла в повітря пару винищувачів F-35 назустріч групі з семи російських літаків, зокрема двох бомбардувальників Ту-160, які пролітали над міжнародним повітряним простором на північ від норвезького регіону Фіннмарк.

Значна кількість бомбардувальників на базі зʼявилася в жовтні.

Нагадаємо, радник Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на падіння авіації у Російській Федерації. За його словами, для росіян розпочинається "контрСВО".

Також ми писали, що у Брянській області РФ вчора сталася авіакатастрофа. Офіційно підтверджено падіння гелікоптера Мі-8, однак у мережі шириться інформація, що зазнали краху одразу чотири літальні апарати — винищувач Су-34, штурмовик Су-25 і два вертольоти росіян. Інформація про масштаби авіакатастрофи, а також імовірність того, що літальні апарати були збиті російською ППО, спричинила хвилю істеричних дописів у Telegram-каналах так званих воєнкорів та Z-патріотів.