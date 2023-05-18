Финляндия заморозила счет российского олигарха Аркадия Ротенберга

Российский олигарх Аркадий Ротенберг. Фото: российские СМИ

Апелляционный суд Хельсинки (Финляндия) принял решение о замораживании суммы в 323 тысячи евро на банковском счету, связанном с компанией российского олигарха Аркадия Ротенберга.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

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Так, в октябре 2021 года суд принял решение об аресте 323 тысяч евро, принадлежавших финской компании, осуществлявшей закупку удобрений у Agricultural Minerals DMCC в Дубае. Решение обосновано тем, что Аркадий Ротенберг имел непосредственный или опосредованный доступ к этим средствам.

Позже районный суд отменил это решение. Министерство иностранных дел обжаловало его и представило суду много доказательств, включая статьи по журналистским расследованиям и годовой отчет Эстонского подразделения экономической разведки. Средства массовой информации обнаружили, что дубайская компания правда действовала от имени российского акционерного общества "Минудобрения", которое находится под контролем Ротенберга.

Отмечается, что апелляционный суд принял сторону обвинения и постановил арестовать средства.

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