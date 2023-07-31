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Формула миру: Зеленський пояснив важливість підтримки Бразилії

31 липня 2023 18:13
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Козюк Тетяна
редактор
Зеленський дав інтерв'ю бразильському виданню
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю бразильському мовнику Globo. Зокрема, з журналістом видання глава держави говорив про розв’язану Росією війну в Україні, а також важливість підтримки Бразилії. 

Про це повідомили в Офісі Президента. 

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За словами Зеленського, Путін не хоче зупинятися на Україні і за можливості готовий йти далі, поширюючи глобальний тероризм у світі. 

"Але він радикально налаштована людина на знищення просто людей в Україні. І тому Україна в глобальному тероризмі, який Путін розповсюджує на нашу землю, ми перші. І далі він піде", — каже Зеленський. 

І підкреслює, що ЗСУ мужньо боряться на полі бою. Усі їхні успіхи та результати свідчать про те, що Росія більше не спроможна окупувати Україну, як планувала на початку вторгення. 

"Усі дії на полі бою свідчать про те, що на сьогодні Росія неспроможна окупувати Україну повністю та знищити нас. Їхні бажання ті самі, але всі вони вже усвідомлюють, що не спроможні на більше", — каже президент. 

Також глава держави розповів, чи вистачає Україні військової та гуманітарної допомоги, яку надають партнери. За його словами, будь-яка допомога важлива, зокрема інформаційна, яка відповідає за донесення правди. 

"Я думаю, поки у людей є якийсь фактор об'єднання, є шанс на відновлення миру і є шанс, що не буде Третьої Світової війни", — каже Зеленський. 

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Інтерв'ю бразильському виданню. Фото: ОП

Підтримка Бразилії

Окрім цього, Зеленський зазначив важливість підтримки Бразилії у війні. Особливо допомогти в реалізації одного з пунктів Української формули миру. 

"Я знаю, що Президент Лула і бразильське суспільство підтримують український суверенітет і територіальну цілісність",— зауважив він. 

Також глава Української держави заявив, що хотів би зустрітися з бразильським колегою.

"Тоді й відносини між нашими державами будуть тільки кращими й міцнішими. У цьому, я впевнений, наші народи абсолютно зацікавлені", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський нагородив захисників, які проходять реабілітацію в Івано-Франківську. 

Додамо, що президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. При цьому український лідер розповів про ситуацію на фронті.

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