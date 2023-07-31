Зеленский дал интервью бразильскому изданию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью бразильскому вещателю Globo. В частности, с журналистом издания глава государства говорил о развязанной Россией войне в Украине, а также о важности поддержки Бразилии.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

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По словам Зеленского, Путин не хочет останавливаться на Украине и при возможности готов идти дальше, распространяя глобальный терроризм в мире.

"Но он радикально настроенный человек на уничтожение просто людей в Украине. И поэтому Украина в глобальном терроризме, который Путин распространяет на нашу землю, мы первые. И дальше он пойдет", — говорит Зеленский.

И подчеркивает, что ВСУ мужественно сражаются на поле боя. Все их успехи и результаты свидетельствуют о том, что Россия больше не может оккупировать Украину, как планировала в начале вторжения.

"Все действия на поле боя свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Россия не может оккупировать Украину полностью и уничтожить нас. Их желания те же, но все они уже осознают, что не способны на большее", — говорит президент.

Также глава государства рассказал, хватает ли Украине военной и гуманитарной помощи, оказываемой партнерами. По его словам, любая помощь важна, в том числе информационная, котороя отвечает за донесение правды.

"Я думаю, пока у людей есть какой-то фактор объединения, есть шанс на восстановление мира и есть шанс, что не будет Третьей Мировой войны", — говорит Зеленский.

Интервью бразильскому изданию. Фото: ОП

Поддержка Бразилии

Кроме того, Зеленский отметил важность поддержки Бразилии в войне. Особенно помочь в реализации одного из пунктов Украинской Формулы мира.

"Я знаю, что Президент Лула и бразильское общество поддерживают украинский суверенитет и территориальную целостность", — отметил он.

Также глава украинского государства заявил, что хотел бы встретиться с бразильским коллегой.

"Тогда и отношения между нашими государствами будут только лучше и крепче. В этом, я уверен, наши народы абсолютно заинтересованы", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский наградил защитников, проходящих реабилитацию в Ивано-Франковске.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. При этом украинский лидер рассказал о ситуации на фронте.