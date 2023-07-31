Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу та Херсона: відео наслідків

Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг та Херсон. Внаслідок чергових ворожих атак є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на російські обстріли.

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Реакція Зеленського

Глава держави розповів, що в понеділок зранку регіони України перебувають під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Загарбники атакували Кривий Ріг та Херсон. Є влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету та перехрестя. Внаслідок обстрілів РФ є загиблі та поранені. Під завалами можуть бути люди.

Президент України висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор.

"Рятувальники та всі необхідні служби на місці й працюють. Намагаємося врятувати якомога більше людей. Уже провів розмови з МВС та СБУ. Заступник керівника Офісу Президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією. Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей", — додав Зеленський.

Він також показав наслідки російських обстрілів.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожі ракети влучили в багатоповерхівку та навчальний заклад.

Також ми писали, що російські окупанти продовжують терор мирного населення. Так, 31 липня вранці через обстріли у Херсоні загинув цивільний.