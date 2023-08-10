Фронт, контрнаступ і зброя: Україна і США провели онлайн-зустріч

Керівник ОП Андрій Єрмак та його заступник Роман Машовець. Фото: Telegram Андрія Єрмака

За дорученням Володимира Зеленського військово-політичне керівництво України і США провели зустріч в онлайн-форматі. Зокрема, учасники обговорили ситуацію на фронті, контрнаступ ЗСУ та оборонну співпрацю.

Про це повідомив Офіс президента.

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Хто взяв участь у зустрічі

Від України участь у зустрічі взяли керівник Офісу Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець, міністр оборони Олексій Резніков, його перший заступник Олександр Павлюк, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, командувачі ОСУВ "Хортиця", "Схід", "Таврія", начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, командувач Національної гвардії Олександр Півненко, голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

Сторону США представляли: радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

"Спілкування з нашими союзниками в такому розширеному форматі, яке вже відбувалося раніше, підкреслює високий рівень партнерства між нашими країнами, зокрема в оборонній сфері", — каже Андрій Єрмак.

Про що говорили на зустрічі

Перш за все, Андрій Єрмак подякував США за підтримку "на всіх рівнях".

Після цього головнокомандувач ЗСУ ознайомив представників Штатів з поточною ситуацією на фронті. Значну увагу зосередили на контрнаступі ЗСУ.

Окрім цього, на зустрічі обговорили основні військові потреби для Сил оборони України та необхідність посилити захист українських міст та інфраструктури від російських атак.

Нагадаємо, що в Державному департаменті США на цьому тижні планують оголосити про новий пакет військової допомоги для нашої держави. Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у війні з РФ.

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