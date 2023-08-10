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Фронт, контрнаступление и оружие: Украина и США провели онлайн-встречу

10 августа 2023 15:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Фронт, контрнаступление и оружие: Украина и США провели онлайн-встречу
Руководитель ОП Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец. Фото: Telegram Андрея Ермака
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По поручению Владимира Зеленского, военно-политическое руководство Украины и США провели встречу в онлайн-формате. В частности, участники обсудили ситуацию на фронте, контрнаступление ВСУ и оборонное сотрудничество.

Об этом сообщил Офис президента.

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Кто принял участие во встрече

От Украины участие во встрече приняли руководитель Офиса Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец, министр обороны Алексей Резников, его первый заместитель Александр Павлюк, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, командующие ОСУВ "Хортица", "Восток", "Таврия", начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, командующий Национальной гвардией Александр Пивненко, глава ГНСУ Сергей Дейнеко.

Сторону США представляли: советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

"Общение с нашими союзниками в таком расширенном формате, которое уже происходило ранее, подчеркивает высокий уровень партнерства между нашими странами, в частности в оборонной сфере", — говорит Андрей Ермак.

О чем говорили на встрече

Прежде всего, Андрей Ермак поблагодарил США за поддержку "на всех уровнях".

После этого главнокомандующий ВСУ ознакомил представителей Штатов с текущей ситуацией на фронте. Значительное внимание было сосредоточено на контрнаступлении ВСУ.

Кроме того, на встрече обсудили основные военные потребности для Сил обороны Украины и необходимость усилить защиту украинских городов и инфраструктуры от российских атак.

Напомним, что в Государственном департаменте США на этой неделе планируют объявить новый пакет военной помощи для нашего государства. Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в войне с РФ.

Также мы писали, что Украина отчиталась Пентагону об использовании кассетных снарядов.

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