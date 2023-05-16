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ФСБ пытается отправить бывших боевиков "Исламского государства" агентами в ВСУ

16 мая 2023 12:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ФСБ пытается отправить бывших боевиков "Исламского государства" агентами в ВСУ
Бойцы ИГИЛа. Фото: Regnum
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России ФСБ вербует бывших боевиков террористического "Исламского государства" и пытается отправить их в роли прокремлевских "агентов" в украинские батальоны. Там они должны быть "глазами и ушами РФ".

Об этом говорится в расследовании "Медузы".

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Как ФСБ вербует боевиков ИГИЛ

В расследовании журналисты рассказали о террористе ИГИЛ Бауржане Култанове, который в 2014 году сбежал в Турцию и попросил политического убежища в ООН, скрывая свое террористическое прошлое. Когда в ведомстве узнали о деятельности боевика, его задержали и передали в России, где ним "загорелись" работники ФСБ.

В первые сутки Култанов подписал признание за обещание следователя ФСБ об уменьшенном тюремном сроке. Дело рассмотрели в особом порядке — и дали Култанову всего четыре года и четыре месяца.

После того как в 2019 году Култанов вышел, капитан ФСБ Александр Гущин сообщил агенту о его первой задаче — командировке в Украину. Ему рассказали, что главная цель боевика — быть "ушами и глазами для России", поскольку им нужно, чтобы по всей Украине у РФ были свои "агенты".

Так, Култанова начали готовить к внедрению в "чеченские группировки и татарские батальоны, желающие воевать за ВСУ". В России хотели знать "полную информацию" о поставках и личном составе соединений.

Над легендой прикрытие в спецслужбе "решили не возиться". В ФСБ посоветовали ему сказать правду, что он террорист, мусульманин, сидевший в РФ.

"Просто скажи им, что Россию из ФСБ не любишь и хочешь помочь. Тебя с руками и ногами заберут", — посоветовал Гущин Култанову.

Подготовка Култановой

Для того чтобы лучше подготовить боевика с ним начал работать коллега Гущина по Астраханскому управлению ФСБ — оперативник Вадим Стеценко. В аннексии Крыма он жил в Севастополе и служил в контрразведке СБУ, а затем перешел на сторону ФСБ.

Из бесед с новым куратором Култанов узнал, что спецслужбу интересует Иса Акаев — командир исламского добровольческого батальона "Крым", воюющий с Россией с 2014 года и собранный из крымских татар, чеченцев и кабардинцев.

Уже в 2021 году планы ФСБ на Култанова поменялись и его выслали в Турцию "в среду русских эмигрантов". Его даже "тренировала" целая группа, специально прилетевшая из Москвы.

В общем, задачи для боевика постоянно менялись, но известно, что 25 апреля 2023 года Култанова задержали и увезли в иммиграционную тюрьму в городе Нигде, Турция.

Напомним, недавно стало известно, что в России начали вербовать на войну в Украину приехавших из Средней Азии трудовых мигрантов. Россияне обещают зарплату более 4000 долларов в месяц и гражданство в год.

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