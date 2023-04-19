Як Росія вербує людей на війну через сервіси пошуку роботи: розслідування

Мобілізовані військовослужбовці Росії. Фото: ria.ru

Російська армія активно розміщує вакансії на контрактну службу (фактично на війну в Україну) на російських сервісах пошуку роботи, наприклад HeadHunter. За даними фонду Ukrainian Victims of War, станом на 17 березня 2023 року таких вакансій налічується близько 850, а загальна кількість відгуків наближається до 5500.

Про це повідомляє AIN.UA.

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Вакансій, пов'язаних з війною, поменшало

Інформація з сайту HeadHunter збиралась за допомогою парсингу, враховуючи лише активні оголошення про пошук військовослужбовців на момент оновлення даних та збираючи додаткові параметри, як кількість відгуків, зарплата, регіон пошуку майбутніх контрактників, роботодавця (конкретну військову частину, або силове відомство Росії) та інші дані.

Кількість вакансій, пов'язаних з війною. Фото: ain.ua

Дані за кількістю відповідей на військові вакансії є з кінця серпня 2022 року по березень 2023, за виключенням лютого, який пропущено з технічних причин. Загалом в зимовий період є спадання активності росіян, які готові відправитися на фронт, що ймовірно пояснюється погодою та небажанням загарбників мерзнути в холодних окопах.

Загальна кількість вакансій, пов’язаних з військовою службою в період з серпня по березень впала з 2238 до 844, або 2,6 раза. При цьому загальна кількість відповідей на ці вакансії в березні залишається приблизно на серпневому рівні (5445 проти 5776).

Вакансії на сайті HeadHunter, де шукають людей для участі у війні. Фото: ain.ua

Кого шукають

Серед вакансій є штатні посади у місцевих військових частинах на території Росії, проте більшість шукачів роботи в армії Росії (64% або 3514 кандидатів станом на березень 2023) шукають саме високооплачувані місця з зарплатнею до 100 000–400 000 рублів. А це майже завжди передбачає відбуття безпосередню на лінію фронту та участь у бойових діях.

Позиція компанії

На всі звинувачення у підтримці війни HeadHunter, як і більшість російських компаній, уникає відповіді. Ще у квітні 2022 року, коли компанію вперше звинуватили у фактичному пошуку найманців для війни там відповіли, що "такі вакансії розміщувалися на сайті й раніше".

Подібна ситуація була з російським Avito (який станом на той момент належав OLX Group), на якому можна знайти оголошення про найм контрактників, а також з’явилися повідомлення про продаж "трофеїв" — речей, які російські окупанти крадуть в Україні. Холдинг Prosus, що володіє OLX врешті решт був змушений продати російський бізнес.

HeadHunter ще у 2019 році провів IPO і до 24 лютого 2022 року вільно торгувалися на біржі Nasdaq. З початком повномасштабної війни торгівлю акціями заморозили, а в березні 2023 Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) та біржа Nasdaq оголосили про примусовий делістинг п’яти російських компаній, включно з HeadHunter.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через масштабні втрати на фронті російське командування змушене відкласти початок навчального процесу у військових академіях. Великі втрати на фронті позначаються на всій ситуації у військовому відомстві Росії.