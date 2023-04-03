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ФСБ сообщила о задержании подозреваемой в ликвидации Татарского: детали

3 апреля 2023 12:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ликвидированный в Санкт-Петербурге медиапропагандист Татарский
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В России спецслужбы и полиция задержали на съемной квартире Дарью Трепову. Ее подозревают в успешном покушении на пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Задержание подозреваемой

Российские спецслужбы заявили, что задержали подозреваемую в успешном покушении на военного пропагандиста Владлена Татарского.

Задержана была Дарья Трепова, которая и числилась участницей ликвидации.

Детали дела

Сначала СМИ сообщили, что девушку задержали на съемной квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Позже стало известно, что это была квартира знакомого мужа Треповой. Дом, в котором расположен этот дом, был окружен полицией еще в шесть часов утра.

Подозреваемая в ликвидации Владлена Татарского, как написало издание "Фонтанка", приехала в Санкт-Петербург из Москвы.

В "северной столице" россии она якобы не планировала оставаться — у нее были приобретены билеты в Узбекистан.

Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Пропагандист погиб.

На этот счет в рф началась истерика. Да, пропагандист Антон Красовский сказал, что следующим может быть он и не воевать с Украиной россия не может.

А сами россияне сразу же запутались в том, кто принес взрывчатку в кафе — сначала обвинили какую-то уроженку Ивано-Франковска, а потом начала распространяться информация о местной жительнице Дарье Трепове.

Фото из российских СМИ

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