Ликвидированный в Санкт-Петербурге медиапропагандист Татарский

В России спецслужбы и полиция задержали на съемной квартире Дарью Трепову. Ее подозревают в успешном покушении на пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили российские СМИ.

Читайте также:

Задержание подозреваемой

Российские спецслужбы заявили, что задержали подозреваемую в успешном покушении на военного пропагандиста Владлена Татарского.

Задержана была Дарья Трепова, которая и числилась участницей ликвидации.

Детали дела

Сначала СМИ сообщили, что девушку задержали на съемной квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Позже стало известно, что это была квартира знакомого мужа Треповой. Дом, в котором расположен этот дом, был окружен полицией еще в шесть часов утра.

Подозреваемая в ликвидации Владлена Татарского, как написало издание "Фонтанка", приехала в Санкт-Петербург из Москвы.

В "северной столице" россии она якобы не планировала оставаться — у нее были приобретены билеты в Узбекистан.

Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Пропагандист погиб.

На этот счет в рф началась истерика. Да, пропагандист Антон Красовский сказал, что следующим может быть он и не воевать с Украиной россия не может.

А сами россияне сразу же запутались в том, кто принес взрывчатку в кафе — сначала обвинили какую-то уроженку Ивано-Франковска, а потом начала распространяться информация о местной жительнице Дарье Трепове.

Фото из российских СМИ