ФСБ заявляє про "замах" на Аксьонова

Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов. Фото: росЗМІ

Російські спецслужби заявили, що розкрили чергову спробу замаху на гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова. Український "агент" на псевдо "Каратист" нібито мав підірвати автомобіль Аксьонова.

Про це повідомило російське інформагенство "РИА Новости".

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"Замах" на Аксьонова

Російська Федеральна служба безпеки заявила, що на керівника окупаційної "адміністрації" Криму Сергія Аксьонова готувався "замах".

Нібито машину, в якій мав їхати Аксьонов, мав підірвати завербований українськими спецслужбами агент.

Звідки в Криму взявся "український шпигун"

За інформацією ФСБ, цей "агент українських спецслужб" прибув до Кримського півострову у червні.

Його, як запевняють росіяни, затримали під час під час вилучення бомби зі схованки.

"Зізнання шпигуна"

ФСБ оприлюднила відеозапис допиту затриманого "українського агента".

Він заявив, що був завербований українськими спецслужбами ще в грудні 2022 року, отримав позивний "Каратист" і пройшов курс навчання.

Після цього, заявив "шпигун", його і направили до Сімферополя.

Нагадаємо, що раніше, у травні, в Росії також заявляли, що ГУР МО нібито готувало "замах" на керівництво Криму, зокрема, на Сергія Аксьонова, та об'єкти інфраструктури. На півострові нібито затримали підозрюваних.