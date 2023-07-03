ФСБ заявляет о "покушении" на Аксенова

Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Фото: росСМИ

Российские спецслужбы заявили, что раскрыли очередную попытку покушения на гауляйтера оккупированного Крыма Сергея Аксенова. Украинский "агент" на псевдоним "Каратист" якобы должен был взорвать автомобиль Аксенова.

Об этом сообщило российское информагентство "РИА Новости".

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"Покушение" на Аксенова

Российская Федеральная служба безопасности заявила, что на руководителя оккупационной "администрации" Крыма Сергея Аксенова готовилось "покушение".

Якобы машину, в которой должен был ехать Аксенов, должен был взорвать завербованный украинскими спецслужбами агент.

Откуда в Крыму взялся "украинский шпион"

По информации ФСБ, этот "агент украинских спецслужб" прибыл в Крымский полуостров в июне.

Его, как уверяют россияне, задержали во время извлечения бомбы из тайника.

"Признание шпиона"

ФСБ обнародовала видеозапись допроса задержанного "украинского агента".

Он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами еще в декабре 2022 года, получил позывной "Каратист" и прошел курс обучения.

После этого, заявил "шпион", его и направили в Симферополь.

Напомним, что ранее, в мае, в России также заявляли, что ГУР МО якобы готовило "покушение" на руководство Крыма, в частности, на Сергея Аксенова и объекты инфраструктуры. На полуострове якобы задержаны подозреваемые.