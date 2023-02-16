Контрнаступ ЗСУ: чи будуть наступальні дії на Луганщині

Гайдай розповів, чи підуть ЗСУ в контрнаступ на Луганщині
Вся країна очікує, коли Збройні сили України підуть у контрнаступ. Для цього нам потрібна зброя, яку керівництво держави просить у західних партнерів.
Чи буде контрнаступ на Луганщині, в інтерв’ю Новини.LIVE розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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"Для того, щоб перейти в наступ нам треба наступальна зброя — більше артилерії, боєкомплектів до неї та важкої зброї. Нам треба танки, бронетранспортери, броньовані машини", — сказав Гайдай.
Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, у Брюсселі 14 лютого під час зустрічі міністрів оборони західних країн у форматі "Рамштайн" було підтверджено постачання українськими партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових.
Крім того, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.