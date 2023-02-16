Контрнаступление ВСУ: будут ли наступательные действия в Луганской области

Гайдай рассказал, пойдут ли ВСУ в контрнаступление в Луганской области
Вся страна ожидает, когда Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление. Для этого нам нужно оружие, которое руководство государства просит у западных партнеров.
Будет ли контрнаступление в Луганской области, в интервью Новини.LIVE рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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"Для того чтобы перейти в наступление нам нужно наступательное оружие — больше артиллерии, боекомплектов к нему и тяжелого оружия. Нам нужны танки, бронетранспортеры, бронированные машины", — сказал Гайдай.
Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, в Брюсселе 14 февраля во время встречи министров обороны западных стран в формате "Рамштайн" были подтверждены поставки украинскими партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных.
Кроме того, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.