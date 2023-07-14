Галущенко попередив про відкладений теракт РФ на ЗАЕС

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Forbes

Міністр енергетики Герман Галущенко висловив стурбованість можливістю проведення відкладеного терористичного акту на Запорізькій АЕС з боку Росії після переходу під контроль України. За словами міністра, після повернення станції РФ може на відстані організувати там терористичну атаку.

Про це Галущенко розповів в ефірі телемарафону.

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"На жаль, теоретично є ризик відкладеного теракту", — сказав він.

Галущенко зазначив, що логіка полягає в тому, що російська сторона йде, українська сторона приходить і відбувається теракт. Росіяни можуть заявити, що до цього не було проблем, але тому важливо увійти туди разом із Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яке вже там постійно.

"Нам, звичайно, буде необхідне залучення МАГАТЕ після окупації станції. Ми вже обговорюємо з Рафаелем Гроссі про необхідність розробки спеціальної програми. Ніколи раніше у світі не було прецеденту захоплення та звільнення атомного об'єкта. Також питання в тому, що коли ми розпочнемо процес введення станції в експлуатацію, потрібно буде перевірити ядерну та радіаційну безпеку на станції", — додав міністр.

Нагадаємо, що російські окупанти планують перевести енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції у стан "гарячої зупинки". Це створить нові загрози станції.

Також писали, що російські війська продовжують мінування Запорізької АЕС та об'єктів на території станції. Нині на об'єкт доставляється велика кількість вибухових матеріалів та мін.