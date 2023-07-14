На ЗАЭС возможны новые угрозы: в Госатомрегулировании рассказали детали

Российский оккупант на ЗАЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Российские оккупанты планируют перевести энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции в состояние "горячей остановки". Это создаст новые угрозы для станции.

Об этом сообщает Госатомрегулирование.

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О намерениях российских захватчиков перевести энергоблок №4 в состояние "горячего останова" рассказало МАГАТЭ в среду, 12 июля. Если оккупанты все же решат это сделать, то они создадут дополнительные риски для ядерной и радиационной безопасности.

"Такие риски вызваны длительным простоем оборудования энергоблока №4, отсутствием надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования, важного для безопасности, недостаточным количеством квалифицированного персонала на ЗАЭС", — говорится в сообщении.

В Госатомрегулировании отметили, что содержание всех реакторов Запорожской АЭС в состоянии "холодный останов" является оптимальным режимом в результате подрыва Каховского водохранилища. Это состояние должно быть для снижения рисков относительно ядерной безопасности, вероятности повреждений оборудования и рационального использования доступных водных ресурс

"Напомним, что Госатомрегулирования Приказом №338 от 28 июня 2023 года внесены изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков №№ 3-6 ОП "Запорожская АЭС". Эксплуатация ядерной установки энергоблока № 3 ЗАЭС должна осуществляться в состояниях "останов для ремонта", "холодный останов", энергоблоков №№ 4, 5, 6 — в состоянии "холодный останов", — говорится в сообщении.

Изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 ЗАЭС были внесены приказом Госатомрегулирования №501 от 18 августа 2022 года.

В Госатомрегулировании добавили, что перевод четвертого энергоблока Запорожской АЭС в "горячую остановку" станет очередным грубым нарушением россиянами и фейковой эксплуатирующей организацией принципов безопасности и законодательства в сфере использования ядерной энергии.

Сообщение Госатомрегулирования. Фото: скриншот

Сообщение Госатомрегулирования. Фото: скриншот

Напомним, эксперты МАГАТЭ до сих пор не получили доступ к крышам третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС. Однако в организации продолжают уверять, что мин или взрывчаток там не наблюдается.

Также писали, что российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, подорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.