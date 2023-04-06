Ганна Маляр розповіла, що саме означають слова "в Бахмуті тривають бої"

Слова "в Бахмуті тривають бої" для військових мають зовсім інше значення

Що означають слова "в Бахмуті тривають бої". Як військові приймають оперативні рішення подальших дій.

Про це повідомила Ганна Маляр.

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В Бахмуті тривають бої

Зазначається, що бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей. Рішення приймаються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації:

оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається в штаби 24/7

штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями

керуючись отриманими даними штаби прогнозують ймовірні загрози та дії противника

Оперативну інформацію та зроблену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в зоні відповідальності якого зараз знаходиться і Бахмутський напрямок.



Потім командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам.



"Коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" - так і є", — пише Ганна Маляр.

Нагадаємо, що 5 квітня Ганна Маляр розповіла, як військові рф продовжують знищувати природноресурсний потенціал тимчасово окупованих територій України. З початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших захоплених областях.