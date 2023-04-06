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Ганна Маляр розповіла, що саме означають слова "в Бахмуті тривають бої"

6 квітня 2023 17:46
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Слова "в Бахмуті тривають бої" для військових мають зовсім інше значення
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Що означають слова "в Бахмуті тривають бої". Як військові приймають оперативні рішення подальших дій.

Про це повідомила Ганна Маляр.

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Зазначається, що бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей. Рішення приймаються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації:

  • оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається в штаби 24/7
  • штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями
  • керуючись отриманими даними штаби прогнозують ймовірні загрози та дії противника

Оперативну інформацію та зроблену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в зоні відповідальності якого зараз знаходиться і Бахмутський напрямок.

Потім командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам.

"Коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" - так і є", — пише Ганна Маляр.

Нагадаємо, що 5 квітня Ганна Маляр розповіла, як військові рф продовжують знищувати природноресурсний потенціал тимчасово окупованих територій України. З початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших захоплених областях.

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