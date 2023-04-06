Ганна Маляр розповіла, що саме означають слова "в Бахмуті тривають бої"
Що означають слова "в Бахмуті тривають бої". Як військові приймають оперативні рішення подальших дій.
Про це повідомила Ганна Маляр.
В Бахмуті тривають бої
Зазначається, що бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей. Рішення приймаються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації:
- оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається в штаби 24/7
- штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями
- керуючись отриманими даними штаби прогнозують ймовірні загрози та дії противника
Оперативну інформацію та зроблену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в зоні відповідальності якого зараз знаходиться і Бахмутський напрямок.
Потім командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам.
"Коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" - так і є", — пише Ганна Маляр.
Нагадаємо, що 5 квітня Ганна Маляр розповіла, як військові рф продовжують знищувати природноресурсний потенціал тимчасово окупованих територій України. З початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших захоплених областях.