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Маляр розповіла, як військові рф здійснюють вирубку лісів на окупованих територіях

5 квітня 2023 18:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ганна Маляр
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військові рф продовжують знищувати природноресурсний потенціал тимчасово окупованих територій України. З початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших захоплених областях.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Деталі

Підприємці рф здійснюють неконтрольовану вирубку лісових насаджень в Україні. У разі її продовження вона призведе до катастрофічних наслідків для екології.

"Більшість лісових масивів у цьому регіоні штучного походження і вони спеціально створювались для захисту від вітрової, ґрунтової та водної ерозії, виконуючи функцію рекреаційних та лісомеліоративних насаджень", — розповіла Маляр.

До того ж протягом останньої декади березня у районі окупованого Маріуполя було зафіксовано переміщення автошляхами Е105 та М18 колон російських вантажних автомобілів, завантажених свіжозрубаним лісом-кругляком.

Маляр розповіла, що у деяких населених пунктах ТОТ України командування рф заборонило місцевому населенню здійснювати сільськогосподарські роботи на полях. Це може призвести до зриву цьогорічної весняної посівної кампанії, а надалі — до занедбання сільськогосподарських угідь.

Нагадаємо, проблеми з доступом громадянського населення до медичної допомоги на тимчасово окупованій території України посилюються. Це відбувається через те, що російське окупаційне командування дедалі більше залучає місцеві медичні установи на лікування своїх військових. Внаслідок цього місцеві жителі втрачають можливість отримувати навіть екстрену медичну допомогу.

Також ми писали, що очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила, що на ТОТ наразі тривожно. За її словами, окупаційні чиновники ще мають трішки часу виїхати звідти.

Додамо, окупанти Запорізької області готуються до оборони. Вони створюють мінні загородження, наражаючи на небезпеку цивільне населення. 

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