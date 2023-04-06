Анна Маляр рассказала, что именно означают слова "в Бахмуте продолжаются бои"

Слова "в Бахмуте продолжаются бои" для военных имеют совсем другое значение

Что означают слова "в Бахмуте продолжаются бои". Как военные принимают оперативные решения дальнейших действий.

Об этом сообщила Анна Маляр.

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Отмечается, что боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой многих людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации:

оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7

штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям

руководствуясь полученными данными, штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия противника

Оперативную информацию и проделанную аналитику непрерывно докладывают командованию оперативно - стратегической группировки войск "Хортица" в зоне ответственности которой сейчас находится и Бахмутское направление.



Затем командование на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки наших возможностей принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.



"Когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" - так и есть", — пишет Анна Маляр.

Напомним, что 5 апреля Анна Маляр рассказала, как военные россии продолжают уничтожать природноресурсный потенциал временно оккупированных территорий Украины. С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других захваченных областях.