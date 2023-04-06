Анна Маляр рассказала, что именно означают слова "в Бахмуте продолжаются бои"
Что означают слова "в Бахмуте продолжаются бои". Как военные принимают оперативные решения дальнейших действий.
Об этом сообщила Анна Маляр.
В Бахмуте продолжаются бои
Отмечается, что боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой многих людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации:
- оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7
- штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям
- руководствуясь полученными данными, штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия противника
Оперативную информацию и проделанную аналитику непрерывно докладывают командованию оперативно - стратегической группировки войск "Хортица" в зоне ответственности которой сейчас находится и Бахмутское направление.
Затем командование на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки наших возможностей принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.
"Когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" - так и есть", — пишет Анна Маляр.
Напомним, что 5 апреля Анна Маляр рассказала, как военные россии продолжают уничтожать природноресурсный потенциал временно оккупированных территорий Украины. С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других захваченных областях.