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Анна Маляр рассказала, что именно означают слова "в Бахмуте продолжаются бои"

6 апреля 2023 17:46
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Слова "в Бахмуте продолжаются бои" для военных имеют совсем другое значение
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Что означают слова "в Бахмуте продолжаются бои". Как военные принимают оперативные решения дальнейших действий.

Об этом сообщила Анна Маляр.

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Отмечается, что боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой многих людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации:

  • оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7
  • штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям
  • руководствуясь полученными данными, штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия противника

Оперативную информацию и проделанную аналитику непрерывно докладывают командованию оперативно - стратегической группировки войск "Хортица" в зоне ответственности которой сейчас находится и Бахмутское направление.

Затем командование на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки наших возможностей принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.

"Когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" - так и есть", — пишет Анна Маляр.

Напомним, что 5 апреля Анна Маляр рассказала, как военные россии продолжают уничтожать природноресурсный потенциал временно оккупированных территорий Украины. С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других захваченных областях.

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