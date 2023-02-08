Российские захватчики 29 раз за сутки атаковали Херсонскую область

Захватчики обстреливают жилые дома

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирных жителей Херсонщины. Только за сутки враг 29 раз атаковал область.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Что известно

Отмечается, что за 7 февраля российские захватчики атаковали 29 раз территорию Херсонской области. Оккупанты обстреливали гражданские объекты из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП.

Под вражеским огнем был и Херсон. За сутки город атаковали шесть раз, в результате чего повреждены жилые дома.

Как сообщают в ОВА, из-за российских атак двое гражданских лиц получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, 5 февраля Херсонщина тоже была под огнем оккупантов. За сутки российские захватчики атаковали область 37 раз, используя для этого артиллерию, РСЗО, минометы и танки.

Известно, что в результате атаки повреждены жилые дома и образовательное учреждение. По информации ОВА, из-за российских обстрелов четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, Херсон был под обстрелом и 4 февраля. Тогда российская армия 60 раз атаковала Херсонскую область. Вражеские снаряды повредили дома и унесли жизни одного человека.

По информации Херсонской ОВА, россияне обстреливали населенные пункты Херсона из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК.

Сам город Херсон армия рф атаковала шесть раз. Вражеские снаряды повредили жилые дома.

Добавим, в Херсоне сейчас проживает 60 тысяч человек из 300 тысяч, проживавших здесь до 24 февраля 2022 года. Около 100 тысяч человек уехали во время оккупации и после начала обстрелов.