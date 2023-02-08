Российские захватчики 29 раз за сутки атаковали Херсонскую область

Били почти со всего вооружения: оккупанты 29 раз за сутки атаковали Херсонщину
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирных жителей Херсонщины. Только за сутки враг 29 раз атаковал область.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
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Что известно
Отмечается, что за 7 февраля российские захватчики атаковали 29 раз территорию Херсонской области. Оккупанты обстреливали гражданские объекты из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП.
Под вражеским огнем был и Херсон. За сутки город атаковали шесть раз, в результате чего повреждены жилые дома.
Как сообщают в ОВА, из-за российских атак двое гражданских лиц получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, 5 февраля Херсонщина тоже была под огнем оккупантов. За сутки российские захватчики атаковали область 37 раз, используя для этого артиллерию, РСЗО, минометы и танки.
Известно, что в результате атаки повреждены жилые дома и образовательное учреждение. По информации ОВА, из-за российских обстрелов четыре человека получили ранения разной степени тяжести.
Кроме того, Херсон был под обстрелом и 4 февраля. Тогда российская армия 60 раз атаковала Херсонскую область. Вражеские снаряды повредили дома и унесли жизни одного человека.
По информации Херсонской ОВА, россияне обстреливали населенные пункты Херсона из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК.
Сам город Херсон армия рф атаковала шесть раз. Вражеские снаряды повредили жилые дома.
Добавим, в Херсоне сейчас проживает 60 тысяч человек из 300 тысяч, проживавших здесь до 24 февраля 2022 года. Около 100 тысяч человек уехали во время оккупации и после начала обстрелов.