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Гауляйтер Криму оголосив про термінову евакуацію жителів у Джанкойському районі

24 липня 2023 08:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Гауляйтер Криму оголосив про термінову евакуацію жителів у Джанкойському районі
Колаборант Сергій Аксьонов. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На тимчасово окупованому півострові російська влада оголосила евакуацію місцевих жителів у Джанкойському районі. Людей будуть розселяти до "пунктів тимчасового розміщення".

Про це заявив самопроголошений "голова" Криму Сергій Аксьонов.

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"Ухвалено рішення про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця НП у Джанкойському районі до пунктів тимчасового розміщення. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — написав він.

Скриншот допису

Що сталося 

Сьогодні, 24 липня, із самого ранку у Криму пролунали вибухи. Стало відомо, що відбулося влучення у склад боєприпасів росіян у Джанкойському районі.

Нагадаємо, раніше Аксьонов заявив про атаку безпілотника на Красногвардійський район. Внаслідок цього сталася детонація на складі боєприпасів. У Криму зупинили рух залізниці та оголосили евакуацію.

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