Гауляйтер Крыма объявил о срочной эвакуации жителей в Джанкойском районе

Коллаборант Сергей Аксенов. Фото: росСМИ

На временно оккупированном полуострове российские власти объявили эвакуацию местных жителей в Джанкойском районе. Людей будут расселять до "пунктов временного размещения".

Об этом заявил самопровозглашенный "председатель" Крыма Сергей Аксенов.

Читайте также:

Эвакуация людей

"Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе к пунктам временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.

Скриншот сообщения

Что произошло

Сегодня, 24 июля, с самого утра в Крыму раздались взрывы. Стало известно, что произошло попадание в состав боеприпасов россиян в Джанкойском районе.

Напомним, ранее Аксенов заявил об атаке беспилотника на Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. В Крыму остановили движение железной дороги и объявили эвакуацию.