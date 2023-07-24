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Гауляйтер Крыма объявил о срочной эвакуации жителей в Джанкойском районе

24 июля 2023 08:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Гауляйтер Крыма объявил о срочной эвакуации жителей в Джанкойском районе
Коллаборант Сергей Аксенов. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На временно оккупированном полуострове российские власти объявили эвакуацию местных жителей в Джанкойском районе. Людей будут расселять до "пунктов временного размещения".

Об этом заявил самопровозглашенный "председатель" Крыма Сергей Аксенов.

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"Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе к пунктам временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.

Скриншот сообщения

Что произошло

Сегодня, 24 июля, с самого утра в Крыму раздались взрывы. Стало известно, что произошло попадание в состав боеприпасов россиян в Джанкойском районе.

Напомним, ранее Аксенов заявил об атаке беспилотника на Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. В Крыму остановили движение железной дороги и объявили эвакуацию.

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