Вибухи в Криму: ЗСУ влучили у склад боєприпасів російських окупантів
Так званий російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що над півостровом сили ППО та засоби РЕБ збили 11 безпілотників "противника". Влучення відбулося у склад боєприпасів росіян у Джанкойському районі.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
Наслідки атаки
За його словами, уламки безпілотника пошкодили у Кіровському районі приватний будинок.
"З метою безпеки призупинено рух залізницею у Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой —Сімферополь. Схеми об'їзду буде опубліковано на офіційних інформаційних ресурсах Міністерства транспорту Республіки Крим", — додав зрадник.
Своєю чергою український журналіст Андрій Цаплієнко показав відео вибуху на півострові.
Реакція України
Також міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відреагував на "бавовну" в Криму.
"Сьогодні вночі безпілотники атакували столицю орків та Крим. РЕБ та ПВО все менш здатні захищати небо окупантів. Щоб там не відбувалося, але цього буде більше", — запевнив міністр.
Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Криму було знищено російський склад БК на одному з аеродромів. Він тривалий час був "закинутим" і не використовувався.