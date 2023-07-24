Вибухи в Криму: ЗСУ влучили у склад боєприпасів російських окупантів

Вибухи у Джанкойському районі Криму. Фото: Андрій Цаплієнко

Так званий російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що над півостровом сили ППО та засоби РЕБ збили 11 безпілотників "противника". Влучення відбулося у склад боєприпасів росіян у Джанкойському районі.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Наслідки атаки

За його словами, уламки безпілотника пошкодили у Кіровському районі приватний будинок.

"З метою безпеки призупинено рух залізницею у Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой —Сімферополь. Схеми об'їзду буде опубліковано на офіційних інформаційних ресурсах Міністерства транспорту Республіки Крим", — додав зрадник.

Скриншот дописів

Своєю чергою український журналіст Андрій Цаплієнко показав відео вибуху на півострові.

Реакція України

Також міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відреагував на "бавовну" в Криму.

"Сьогодні вночі безпілотники атакували столицю орків та Крим. РЕБ та ПВО все менш здатні захищати небо окупантів. Щоб там не відбувалося, але цього буде більше", — запевнив міністр.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Криму було знищено російський склад БК на одному з аеродромів. Він тривалий час був "закинутим" і не використовувався.