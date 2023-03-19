Гауляйтер захопленого Бердянська отримав 15 років в'язниці: деталі

Олександр Сауленко

Запорізький суд призначив покарання гауляйтеру тимчасово окупованого Бердянська Олександру Сауленку. Йому загрожує 15 років в’язниці з конфіскацією всього майна.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Що відомо

"До 24 лютого 2022 року майбутній зрадник був маловідомим підприємцем без яскравої політичної кар’єри. Проте вже тоді входив до проросійської партії "Союз лівих сил" і їздив на росію", — розповів Федоров.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення росії окупанти, не знайшовши інших охочих, поставили його пішаком від "окупаційної влади" у Бердянську.

"Гауляйтер відзначився провалом псевдореферендуму і вивезенням українського зерна через Бердянський порт на росію", — додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, у Бердянську окупанти змушують батьків віддавати своїх дітей до російської школи. Військові рф приходять до родин з обшуками та перевіряють техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн.