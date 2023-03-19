Гауляйтер захопленого Бердянська отримав 15 років в'язниці: деталі
Запорізький суд призначив покарання гауляйтеру тимчасово окупованого Бердянська Олександру Сауленку. Йому загрожує 15 років в’язниці з конфіскацією всього майна.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
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Що відомо
"До 24 лютого 2022 року майбутній зрадник був маловідомим підприємцем без яскравої політичної кар’єри. Проте вже тоді входив до проросійської партії "Союз лівих сил" і їздив на росію", — розповів Федоров.
Зазначається, що після повномасштабного вторгнення росії окупанти, не знайшовши інших охочих, поставили його пішаком від "окупаційної влади" у Бердянську.
"Гауляйтер відзначився провалом псевдореферендуму і вивезенням українського зерна через Бердянський порт на росію", — додав мер Мелітополя.
Нагадаємо, у Бердянську окупанти змушують батьків віддавати своїх дітей до російської школи. Військові рф приходять до родин з обшуками та перевіряють техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн.