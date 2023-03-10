У Донецькій області гауляйтери вручають колаборантам партійні квитки партії "Єдина росія"

Російські окупанти

У тимчасово окупованих населених пунктах Донецької області колаборанти отримують партійні квитки політичної партії "Єдина росії". Їх вручення організували гауляйтери.

Про це повідомляє Генштаб.

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"В населених пунктах Ясинувата, Жданівка, Харцизьк, Амвросіївка тимчасово зайнятої території Донецької області в місцевих окупаційних адміністраціях та будинках культури російська окупаційна так звана "влада" організувала вручення місцевим колаборантам партійних квитків російської політичної партії "Єдина росія", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні триває триста вісімдесята доба російського широкомасштабного вторгнення. За цей час армія рф втратила майже 157 тисяч солдатів.

Також ми писали, що російські окупаційні війська продовжують обстрілювати підконтрольні їм території. Росіяни роблять це для того, аби звинуватити у своїх злочинах Збройні сили України.

Додамо, на захоплених районах Запорізької області окупаційна адміністрація почала створювати "народні дружини правопорядку". Їх формування відбувається в межах підготовки до мобілізації.