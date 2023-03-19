Гауляйтер захваченного Бердянска получил 15 лет тюрьмы: детали
Запорожский суд назначил наказание гауляйтеру временно оккупированного Бердянска Александру Сауленко. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
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Что известно
"До 24 февраля 2022 года будущий предатель был малоизвестным предпринимателем без яркой политической карьеры. Однако уже тогда входил в пророссийскую партию "Союз левых сил" и ездил на россию", — рассказал Федоров.
Отмечается, что после полномасштабного вторжения россии оккупанты, не найдя других желающих, поставили его пешком от "оккупационных властей" в Бердянске.
"Гауляйтер отметился провалом псевдореферендума и вывозом украинского зерна через Бердянский порт на россию", — добавил мэр Мелитополя.
Напомним, в Бердянске оккупанты заставляют родителей отдавать своих детей в российскую школу. Военные россии приходят в семьи с обысками и проверяют технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн.