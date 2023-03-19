Гауляйтер захваченного Бердянска получил 15 лет тюрьмы: детали

Александр Сауленко

Запорожский суд назначил наказание гауляйтеру временно оккупированного Бердянска Александру Сауленко. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Что известно

"До 24 февраля 2022 года будущий предатель был малоизвестным предпринимателем без яркой политической карьеры. Однако уже тогда входил в пророссийскую партию "Союз левых сил" и ездил на россию", — рассказал Федоров.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения россии оккупанты, не найдя других желающих, поставили его пешком от "оккупационных властей" в Бердянске.

"Гауляйтер отметился провалом псевдореферендума и вывозом украинского зерна через Бердянский порт на россию", — добавил мэр Мелитополя.

Напомним, в Бердянске оккупанты заставляют родителей отдавать своих детей в российскую школу. Военные россии приходят в семьи с обысками и проверяют технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн.