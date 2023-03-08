У Бердянську окупанти змушують батьків віддавати своїх дітей до російської школи

Російські окупанти

У Бердянську окупанти продовжують тиснути на місцевих мешканців. Вони змушуються батьків віддавати своїх дітей до російських шкіл.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Військові рф приходять до родин з обшуками та перевіряють техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн.

"Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей якщо батьки не віддадуть їх до російської школи. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть, аби ті отримували паспорт рф", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вріо губернатора Запорізької області Євген Балицький підписав указ, який розділяє область на 16 адміністративних одиниць, з Мелітополем як столицею. Три міста обласного значення, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар, набули статусу міських округів, а 13 районів були наділені статусом муніципальних округів.

Також ми писали, що з першого березня російські військові закривають виїзд з тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області. Так ворог намагається боротися з партизанським рухом у місті.

Додамо, у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення російської техніки. Вона рухається у напрямку Мангуша та Бердянська.