Втрати армії рф на 25 лютого — дані Генштабу ЗСУ

Російські загарбники продовжують зазнавати чисельних втрат в Україні

За рік війни в Україні армія рф зменшилася майже на 148 тисяч солдатів. Лише за одну добу ЗСУ ліквідували 650 окупантів та десятки техніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Ліквідовані загарбники

За 24 лютого українські захисники знищили на фронтах війни майже 700 російських загарбників.

Крім того, окупанти за добу втратили 12 танків, дев'ять бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем та один гелікоптер.

Загальні втрати окупаційної армії за рік війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 147 470 (+650) осіб ліквідовано;

танків — 3 375 (+12) од.;

бойових броньованих машин — 6 609 (+9) од.;

артилерійських систем — 2 373 (+10) од.;

РСЗВ — 475 (+1) од.;

засобів ППО — 247 (+3) од.;

літаків — 299 (+0) од.;

гелікоптерів — 288 (+1) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 035 (+2);

крилатих ракет — 873 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 235 (+11) од.;

спеціальної техніки — 230 (+1).

Нагадаємо, до роковин вторгнення українські захисники ліквідували на війні майже 1000 російських окупантів.