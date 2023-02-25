Потери армии рф на 25 февраля — данные Генштаба ВСУ

Российские захватчики продолжают нести многочисленные потери в Украине

За год войны в Украине армия рф уменьшилась почти на 148 тысяч солдат. Только за сутки ВСУ ликвидировали 650 оккупантов и десятки техники.

Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ.

Ликвидированные захватчики

За 24 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских захватчиков.

Кроме того, оккупанты за сутки потеряли 12 танков, девять боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем и один вертолет.

Общие потери оккупационной армии за год войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

личного состава — около 147 470 (+650) человек ликвидировано;

танков — 3 375 (+12) ед.;

боевых бронированных машин — 6 609 (+9) ед.;

артиллерийских систем — 2 373 (+10) ед.;

РСЗО — 475 (+1) ед.;

средств ПВО — 247 (+3) ед.;

самолетов — 299 (+0) ед.;

вертолетов — 288 (+1) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2035 (+2);

крылатых ракет — 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 235 (+11) ед.;

специальной техники — 230 (+1).

Напомним, к годовщине вторжения украинские защитники ликвидировали на войне почти 1000 российских оккупантов.