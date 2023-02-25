Потери армии рф на 25 февраля — данные Генштаба ВСУ

Вертолет, десяток танков и почти 700 захватчиков: в Генштабе рассказали о потерях окупантов
За год войны в Украине армия рф уменьшилась почти на 148 тысяч солдат. Только за сутки ВСУ ликвидировали 650 оккупантов и десятки техники.
Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ.
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Ликвидированные захватчики
За 24 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских захватчиков.
Кроме того, оккупанты за сутки потеряли 12 танков, девять боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем и один вертолет.
Общие потери оккупационной армии за год войны
Общие боевые потери русской армии таковы:
- личного состава — около 147 470 (+650) человек ликвидировано;
- танков — 3 375 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 609 (+9) ед.;
- артиллерийских систем — 2 373 (+10) ед.;
- РСЗО — 475 (+1) ед.;
- средств ПВО — 247 (+3) ед.;
- самолетов — 299 (+0) ед.;
- вертолетов — 288 (+1) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2035 (+2);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 235 (+11) ед.;
- специальной техники — 230 (+1).
Напомним, к годовщине вторжения украинские защитники ликвидировали на войне почти 1000 российских оккупантов.