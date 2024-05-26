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Генерал армии США объяснил, когда Украина должна получить истребители F-16

26 мая 2024 17:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Генерал армии США объяснил, когда Украина должна получить истребители F-16
Военный у истребителя F-16. Фото иллюстративное: UNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Генерал-лейтенант запаса Воздушных сил Соединенных Штатов Дэвид Дептулу убежден, что Украина должна была получить истребители F-16 еще два года назад. Теперь она должна научиться использовать эти самолеты.

Об этом Дептулу рассказал в интервью АрмияInform в воскресенье, 26 мая.

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"Украина должна была получить F-16 еще два года назад... Но это уже в прошлом... Украине нужно готовиться к использованию этих самолетов в том количестве, которое она получает сейчас", — сказал Дептулу.

Кроме того, американский генерал считает, что F-16 усилят Воздушные силы ВСУ, но их количество имеет значение.

Дептулу добавил, что чем больше самолетов F-16 и их лучшие версии Украина сможет получить, тем сильнее будут ВСУ в будущем.

"Страны-партнеры должны увеличить количество истребителей F-16, предоставляемых Украине; должны предоставить усовершенствованные блоки F-16, а также современное вооружение для F-16", — заявил генерал США.

Он подчеркнул, что подобные действия станут продолжением усиления способностей Воздушных сил Украины в противодействии российским захватчикам.

Ранее мы сообщали, что спикер Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган заявила, что первая группа украинских пилотов прошла подготовку на истребителях F-16 на военной базе в Аризоне в Соединенных Штатах Америки. Теперь они направляются на дополнительные занятия.

Украинские пилоты продолжают обучение, чтобы в будущем сесть на борт обещанных партнерами истребителей F-16. Для этого Чехия предоставила воинам специальный авиатренажер.

США
война
военная помощь
Украина
истребитель
война в Украине
F-16

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