Генерал Ходжес розповів, чому окупанти не можуть скористатися падінням Авдіївки

Екскомандувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці і військовий експерт Бен Ходжес. Фото: US Embassy

Екскомандувач військ Сполучених Штатів Америки в Європі, генерал-лейтенант у відставці і військовий експерт Бен Ходжес заявив, що Авдіївка у Донецькій області пала, але росіяни не змогли цим скористатися. За його словами, окупанти не мають спроможності.

Про це Бен Ходжес сказав для "Голосу Америки".

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Окупанти не мають спроможності

Оглядачі активно обговорюють дефіцит боєприпасів в Україні, втрати серед військових та втрату Авдіївки, однак не так часто чути про "справжні проблеми", які РФ має зі своїм військовим. Зокрема, окупанти не здатні повною мірою використати цю перевагу.

"Авдіївка пала п'ять тижнів тому, а росіяни не змогли з цього скористатися, бо не мають спроможності", — наголосив Ходжес.

Генерал висловився щодо переваги РФ у боєприпасах. За його словами, оголошувані співвідношення артилерійських снарядів Росії до України як 5:1 чи 10:1 "сприймаються як даність".

"Можливо, це подекуди і так, але в них немає здатності експлуатувати це. Бо росіяни втратили дуже багато досвідчених офіцерів та сержантів. Українці захищають свою Батьківщину, знають місцевість краще, ніж будь-хто, а росіяни — окупанти та загарбники. Не думаю, що росіян, які хочуть там бути, вистачить навіть на один шкільний автобус", — зазначив Ходжес.

Він висловив сумнів в здатності окупантів виконати свої плани зі створення нових підрозділів.

"Вони втратили так багато людей. В них немає можливості навчити нові 300 000. Вони оголошують, що створили дві нові армії — це брехня. Вони це оголосили, але їх не існує і точно вони ще не є боєздатними формуваннями", — додав він.

Нагадаємо, українські військові, ймовірно, відбили російську батальйонну механізовану атаку під Авдіївкою Донецької області у суботу, 30 березня. Окупанти, враховуючи підрозділи шостого полку 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу, направили 36 танків і 12 бойових машин піхоти на штурм у районі села Тоненьке, але натрапили на потужну відсіч.

Також пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Анастасія Блищик заявила, що російські окупанти втратили близько 1300 осіб та 30 одиниць техніки на Авдіївському напрямку. За її словами, наразі ворог завозить нові підрозділи на цю ділянку передової.