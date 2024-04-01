Генерал Ходжес рассказал, почему оккупанты не могут воспользоваться падением Авдеевки

Экс-командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Бен Ходжес. Фото: US Embassy

Экс-командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе, генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Бен Ходжес заявил, что Авдеевка в Донецкой области пала, но россияне не смогли этим воспользоваться. По его словам, оккупанты не имеют возможности.

Об этом Бен Ходжес сказал для "Голоса Америки".

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Оккупанты не имеют возможности

Обозреватели активно обсуждают дефицит боеприпасов в Украине, потери среди военных и потерю Авдеевки, однако не так часто слышно о "настоящих проблемах", которые РФ имеет со своим военным. В частности, оккупанты не способны в полной мере использовать это преимущество.

"Авдеевка пала пять недель назад, а россияне не смогли этим воспользоваться, потому что не имеют возможности", — подчеркнул Ходжес.

Генерал высказался по поводу превосходства РФ в боеприпасах. По его словам, объявляемые соотношения артиллерийских снарядов России к Украине как 5:1 или 10:1 "воспринимаются как данность".

"Возможно, это иногда и так, но у них нет способности эксплуатировать это. Потому что россияне потеряли очень много опытных офицеров и сержантов. Украинцы защищают свою Родину, знают местность лучше, чем кто-либо, а россияне — оккупанты и захватчики. Не думаю, что россиян, которые хотят там быть, хватит даже на один школьный автобус", — отметил Ходжес.

Он выразил сомнение в способности оккупантов выполнить свои планы по созданию новых подразделений.

"Они потеряли так много людей. У них нет возможности обучить новые 300 000. Они объявляют, что создали две новые армии — это ложь. Они это объявили, но их не существует и точно они еще не являются боеспособными формированиями", — добавил он.

Напомним, украинские военные, вероятно, отразили российскую батальонную механизированную атаку под Авдеевкой Донецкой области в субботу, 30 марта. Оккупанты, учитывая подразделения шестого полка 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, направили 36 танков и 12 боевых машин пехоты на штурм в районе села Тоненькое, но натолкнулись на мощный отпор.

Также пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Анастасия Блищик заявила, что российские оккупанты потеряли около 1300 человек и 30 единиц техники на Авдеевском направлении. По ее словам, враг в настоящее время завозит новые подразделения на этот участок передовой.