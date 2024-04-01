Генерал Ходжес рассказал, почему оккупанты не могут воспользоваться падением Авдеевки
Экс-командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе, генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Бен Ходжес заявил, что Авдеевка в Донецкой области пала, но россияне не смогли этим воспользоваться. По его словам, оккупанты не имеют возможности.
Об этом Бен Ходжес сказал для "Голоса Америки".
Оккупанты не имеют возможности
Обозреватели активно обсуждают дефицит боеприпасов в Украине, потери среди военных и потерю Авдеевки, однако не так часто слышно о "настоящих проблемах", которые РФ имеет со своим военным. В частности, оккупанты не способны в полной мере использовать это преимущество.
"Авдеевка пала пять недель назад, а россияне не смогли этим воспользоваться, потому что не имеют возможности", — подчеркнул Ходжес.
Генерал высказался по поводу превосходства РФ в боеприпасах. По его словам, объявляемые соотношения артиллерийских снарядов России к Украине как 5:1 или 10:1 "воспринимаются как данность".
"Возможно, это иногда и так, но у них нет способности эксплуатировать это. Потому что россияне потеряли очень много опытных офицеров и сержантов. Украинцы защищают свою Родину, знают местность лучше, чем кто-либо, а россияне — оккупанты и захватчики. Не думаю, что россиян, которые хотят там быть, хватит даже на один школьный автобус", — отметил Ходжес.
Он выразил сомнение в способности оккупантов выполнить свои планы по созданию новых подразделений.
"Они потеряли так много людей. У них нет возможности обучить новые 300 000. Они объявляют, что создали две новые армии — это ложь. Они это объявили, но их не существует и точно они еще не являются боеспособными формированиями", — добавил он.
Напомним, украинские военные, вероятно, отразили российскую батальонную механизированную атаку под Авдеевкой Донецкой области в субботу, 30 марта. Оккупанты, учитывая подразделения шестого полка 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, направили 36 танков и 12 боевых машин пехоты на штурм в районе села Тоненькое, но натолкнулись на мощный отпор.
Также пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Анастасия Блищик заявила, что российские оккупанты потеряли около 1300 человек и 30 единиц техники на Авдеевском направлении. По ее словам, враг в настоящее время завозит новые подразделения на этот участок передовой.
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