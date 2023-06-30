Генерал Милли высказался о контрнаступлении ВСУ

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Фото: google

Теперь наступательные действия украинской армии продвигаются медленнее, чем прогнозировались в США. Однако "война на бумаге и настоящая война — разные вещи".

Об этом заявил Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает "Европейская правда".

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Генерал США заявил, что украинское наступление происходит медленнее, чем прогнозировалось, однако это неудивительно, поскольку бойцы продвигаются уверенно и целенаправленно, прокладывая себе путь через минные поля и дороги.

"Однако это часть природы войны. Но война, что на бумаге и настоящая война — это разные вещи", — сказал Милли.

Он также добавил, что контрнаступление ВСУ будет очень длинным, тяжелым и кровавым.

"Украинцы борются за свое существование. Они воюют против огромной страны со 140-миллионным населением и многочисленной армией, имеющей много военной техники", — подчеркнул генерал.

Напомним, в интервью изданию The Washington Post, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ — это не шоу, здесь каждый метр дается кровью. Несмотря на то, что продвижение ВСУ идет медленнее, чем многие ожидали, прогресс есть каждый день.