Генерал Міллі вказав, якою ціною даються росії "невеликі тактичні успіхи" біля Бахмута

Марк Міллі

Росія робить "невеликі тактичні успіхи" навколо українського міста Бахмут. Однак це дається їй ціною великих втрат серед військових.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає CNN.

Ціна незначних досягнень росії

За словами Міллі, зараз у Бахмуті та навколо нього йдуть інтенсивні бої, але в інших місцях на лінії фронту також відбувся "значний обмін артилерією, але жодна зі сторін не досягла значних переваг у маневрі".

Американський генерал зазначив, що російські солдати були кинуті у війну без "будь-якої синхронізованої координації та керівництва".

"Росія продовжує тяжко платити життями та військовою технікою за продовження своєї "війни вибору", — сказав він.

Нагадаємо, 14 березня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час зустрічі було ухвалене рішення про подальше утримання й оборону міста Бахмут.

Також керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські окупанти зазнають значних втрат на Донецькому напрямку. До того ж загарбники мають брак боєприпасів. Внаслідок цього війська рф знизили свою активність.

Заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр раніше заявила, що російські війська надалі наступають у районі Бахмута, намагаючись оточити і захопити його з декількох напрямків. Однак ЗСУ добилися певних "значних успіхів" на півночі.

Фото: JOHANNA GERON/Reuters