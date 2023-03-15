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Генерал Милли указал, какой ценой даются россии "небольшие тактические успехи" возле Бахмута

15 марта 2023 22:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Марк Милли
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Россия делает "небольшие тактические успехи" вокруг украинского города Бахмут. Однако это дается ей ценой больших потерь среди военных.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает CNN.

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Цена незначительных достижений россии

По словам Милли, сейчас в Бахмуте и вокруг него идут интенсивные бои, но в других местах на линии фронта также произошел "значительный обмен артиллерией, но ни одна из сторон не достигла значительных преимуществ в маневре".

Американский генерал отметил, что российские солдаты были брошены в войну без "любой синхронизированной координации и руководства".

"Россия продолжает тяжело платить жизнями и военной техникой за продолжение своей "войны выбора", — сказал он.

Напомним, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время встречи было принято решение о дальнейшем содержании и обороне Бахмута.

Также руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты несут значительные потери на Донецком направлении. К тому же захватчики имеют нехватку боеприпасов. В результате этого войска рф снизили свою активность.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что российские войска в дальнейшем наступают в районе Бахмута, пытаясь окружить и захватить его по нескольким направлениям. Однако ВСУ добились определенных "значительных успехов" на севере.

Фото: JOHANNA GERON/Reuters

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