У Міноборони розповіли про ситуацію біля Бахмута й "певні значні успіхи ЗСУ"
Російські війська надалі наступають у районі Бахмута, намагаючись оточити і захопити його з декількох напрямків. Однак ЗСУ добилися певних "значних успіхів" на півночі.
Про це повідомила заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр у ефірі телемарафону.
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Бої у районі Бахмута
"На сьогодні фактично по всій смузі відповідальності оперативна-стратегічно угрупування "Хортиця" відбуваються наступальні дії ворога. Бої тривають у районі Кремінної, Білогорівки, Спірне, Бахмут є епіцентром", — сказала заступниця міністра.
Вона уточнила, що російські загарбники одразу з кількох напрямків намагаються оточити і захопити Бахмут.
Успіхи ЗСУ
"Власне, що таке динаміка бойових дій? Це коли є певні незначні успіхи у ворога, але в тому числі є і певні значні успіхи у ЗСУ, які змогли дещо зробити на півночі", — повідомила Маляр.
Вона додала, що бої за місто ще не завершені, тож поки передчасно робити якісь висновки. Бойові дії можуть мати як позитивну, так і негативну динаміку. Заступниця міністра наголосила, що сприймати це треба з розумінням того, що українські захисники роблять усе можливе, аби не допустити здійснення планів противника.
Маляр також назвала Бахмут містом, де у великій кількості знищується ворог і, відповідно, зменшуються наступальні можливості росіян. Чиновниця наголосила, що зараз у питанні Бахмута важливо довіряти військовим.
Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час зустрічі було ухвалене рішення про подальше утримання й оборону міста Бахмут.
Також керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські окупанти зазнають значних втрат на Донецькому напрямку. До того ж загарбники мають брак боєприпасів. Внаслідок цього війська рф знизили свою активність.
Фото: Reuters