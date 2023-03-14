У Міноборони розповіли про ситуацію біля Бахмута й "певні значні успіхи ЗСУ"

Ворог у Бахмуті наступає на декількох напрямках

Російські війська надалі наступають у районі Бахмута, намагаючись оточити і захопити його з декількох напрямків. Однак ЗСУ добилися певних "значних успіхів" на півночі.

Про це повідомила заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр у ефірі телемарафону.

Бої у районі Бахмута

"На сьогодні фактично по всій смузі відповідальності оперативна-стратегічно угрупування "Хортиця" відбуваються наступальні дії ворога. Бої тривають у районі Кремінної, Білогорівки, Спірне, Бахмут є епіцентром", — сказала заступниця міністра.

Вона уточнила, що російські загарбники одразу з кількох напрямків намагаються оточити і захопити Бахмут.

Успіхи ЗСУ

"Власне, що таке динаміка бойових дій? Це коли є певні незначні успіхи у ворога, але в тому числі є і певні значні успіхи у ЗСУ, які змогли дещо зробити на півночі", — повідомила Маляр.

Вона додала, що бої за місто ще не завершені, тож поки передчасно робити якісь висновки. Бойові дії можуть мати як позитивну, так і негативну динаміку. Заступниця міністра наголосила, що сприймати це треба з розумінням того, що українські захисники роблять усе можливе, аби не допустити здійснення планів противника.

Маляр також назвала Бахмут містом, де у великій кількості знищується ворог і, відповідно, зменшуються наступальні можливості росіян. Чиновниця наголосила, що зараз у питанні Бахмута важливо довіряти військовим.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час зустрічі було ухвалене рішення про подальше утримання й оборону міста Бахмут.

Також керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські окупанти зазнають значних втрат на Донецькому напрямку. До того ж загарбники мають брак боєприпасів. Внаслідок цього війська рф знизили свою активність.

Фото: Reuters